Beşiktaş'tan bedelsiz transfer başarısı: 28 milyon euro kasada kaldı!

Beşiktaş, yaz transfer döneminde yaptığı stratejik hamlelerle 28 milyon Euro değerindeki oyuncuları bedelsiz transfer etti.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan bedelsiz transfer başarısı: 28 milyon euro kasada kaldı!
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07 Eylül 2024 17:49
Geçen sezonun kötü izlerinden kurtulmak isteyen Beşiktaş'ta yönetim, yaz transfer döneminde sıra dışı işlere imzasını attı.

Yapılan nokta atışlar takımı ayağa kaldırırken bu başarıda kilit rol oynayan isimlerin maliyeti dikkat çekti. Takımın çehresini değiştiren Rafa Silva, Gabriel Paulista ve Ciro İmmobile, bonservissiz kadroya katıldı. Bu üç oyuncunun toplam güncel piyasa değeri 20 milyon Euro: Rafa Silva 14, İmmobile 4, Paulista 2.

28 MİLYON EURO KASADA KALDI

Bu isimlere 4'er milyon Euro'luk Cher Ndour ve Joao Mario da eklendiğinde Kartal, 28 milyon Euro'luk isimleri bedavaya transfer etmiş oluyor.  

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