Beşiktaş'tan Angelo hamlesi!

Beşiktaş, kanat bölgesine yapılacak takviye için çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar için Brezilya'dan Angelo iddiası gündeme geldi. OUL Esporte'de yer alan habere göre, Beşiktaş, Chelsea forması giyen Brezilyalı 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Angelo ile ilgileniyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Beşiktaş'ın genç futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için Chelsea ile görüşmelere başladığı aktarıldı.
TRANSFERDEN SONRA KİRALANDI
Chelsea, Angelo'yu 2023 yazında Santos'tan 15 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. 19 yaşındaki futbolcu, daha sonra ise Fransız ekibi Strasbourg'a kiralık olarak gönderilmişti. Strasbourg'ta geçen sezon 25 maçta süre bulan Angelo, 4 asist yaptı.
Siyah-beyazlılar için Brezilya'dan Angelo iddiası gündeme geldi. OUL Esporte'de yer alan habere göre, Beşiktaş, Chelsea forması giyen Brezilyalı 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Angelo ile ilgileniyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Beşiktaş'ın genç futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için Chelsea ile görüşmelere başladığı aktarıldı.
TRANSFERDEN SONRA KİRALANDI
Chelsea, Angelo'yu 2023 yazında Santos'tan 15 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. 19 yaşındaki futbolcu, daha sonra ise Fransız ekibi Strasbourg'a kiralık olarak gönderilmişti. Strasbourg'ta geçen sezon 25 maçta süre bulan Angelo, 4 asist yaptı.