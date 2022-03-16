Beşiktaş'tan 12 Milyon 250 Bin Euroluk anlaşma

Beşiktaş Kulübü, kripto para borsası Rain ile anlaşma imzaladığını duyurdu.



Siyah-beyazlıların açıklamasında "Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş. ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar Güney Tribün Sponsorluğu ve 22-2023 sezonundan başlamak üzere 23-2024 sezonu sonuna kadar Forma Göğüs Sponsorluğu kapsamında Şirketimize toplam 12.250.000 Avro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.



"İKİ SENE SONRA, İKİ KATINI ALACAĞIZ"



Basın toplantısında konuşan Ahmet Nur Çebi "Gelir ve giderini eşitlediğim bir kulüp hayal ediyorum. Giderleri, kaliteyi düşürmeden aşağı çekmek istiyorum. Altyapı ile bunu desteklemek istiyorum. Rain, iki yıl boyunca forma göğüs sponsorumuz olacak. Tribünlerimizden birinin isim hakkını da onlara verdik. Taraftarlarımız ile bütünleşmelerini istedik. Bize verdikleri sponsorluk desteğinin, göğüs reklamında en önde olduğunu düşünüyorum. İki yıl sonra neden uzun yıllar devam etmeyelim? Beşiktaş'ta vefa vardır. Beşiktaş biriyle yola çıktığında, onunla uzun yıllar devam etmeyi sever. İki yıl sonra, iki katını almayı hedefliyoruz. Bu konuda hazırlıklı olun. İnşallah kalp krizi geçirmeden, ödemeleri tamamlarsınız. Beşiktaş'ı çok sevdiniz ama az para verdiniz. İki sene sonra daha fazlasını alacağız. Bu bir şakaydı, bize büyük destek oldunuz." ifadelerini kullandı.



TALISCA SORUSUNA YANIT



"Sponsor transfer yapacak mı?" sorusuna da yanıt veren Ahmet Nur Çebi "Getirene getirme denmez. Taraftar birini istiyorsa, siz de onu getirirseniz, ben yapınca beni göklere çıkarıyorlar, benim yerime siz göklere çıkarsınız. Akıllarına bunu sokuyorsunuz, iyi yapıyorsunuz. Onlar da anlıyorlar. Üstüne iyi bir futbolcu da getirirseniz, bundan daha fazlasını istiyorsanız, bu konu taraftar için çok önemli. Talisca da olabilir, daha iyisi de olabilir. Neden sınırlıyorsunuz ki? Kur sabitlemesi yok. Ben hiçbir oyuncuma kur sabitleyemedim. Çok denedim ama olmadı maalesef! Kur sabitlemesi olmayacak. Belki de Türk lirası değer kazanacak. Ekonomimiz hep böyle gidecek değil, düzelecektir." açıklamasını yaptı.



"BEŞİKTAŞ'TAN İYİSİNİ BULAMAZDIK"



Rain CEO ve Kurucu Ortağı Joseph Dallago "Türkiye kripto kullanımının kişi başı en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Beşiktaş'tan daha iyi bir ortak Türkiye'de bulamazdık. Çok teşekkür ederiz. Siyah, beyaz, en büyük Beşiktaş (Türkçe)" açıklamasını yaptı.





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