Beşiktaş'ta Zaynutdinov teklifleri reddediyor!

Beşiktaş'ta Bahtiyar Zaynutdinov, Rusya'ya dönmek istemediği için Zenit ve Dinamo Moskova takımlarından gelen teklifleri reddetti.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ta Zaynutdinov teklifleri reddediyor!
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29 Ağustos 2024 12:42
Son güncelleme 29 Ağustos 2024 12:44
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın CSKA Moskova'dan 4.5 milyon Euro bedelle transfer edilen Bahtiyar Zaynutdinov, Zenit ve Dinamo Moskova'dan gelen teklifleri Rusya'ya dönmek istemediği için reddetti.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kadroya almadığı 26 yaşındaki oyuncu, 1.2 milyon Euro maaş alıyor.

Beşiktaş'ın Bahtiyar için ayrılık görüşmeleri devam edecek.

PERFORMANSI

Beşiktaş'a geldiğinden beri 37 maça çıkan Kazak oyuncu, 1 gollük performans sergiledi.

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