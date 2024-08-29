Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın CSKA Moskova'dan 4.5 milyon Euro bedelle transfer edilen Bahtiyar Zaynutdinov, Zenit ve Dinamo Moskova'dan gelen teklifleri Rusya'ya dönmek istemediği için reddetti.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kadroya almadığı 26 yaşındaki oyuncu, 1.2 milyon Euro maaş alıyor.
Beşiktaş'ın Bahtiyar için ayrılık görüşmeleri devam edecek.
PERFORMANSI
Beşiktaş'a geldiğinden beri 37 maça çıkan Kazak oyuncu, 1 gollük performans sergiledi.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kadroya almadığı 26 yaşındaki oyuncu, 1.2 milyon Euro maaş alıyor.
Beşiktaş'ın Bahtiyar için ayrılık görüşmeleri devam edecek.
PERFORMANSI
Beşiktaş'a geldiğinden beri 37 maça çıkan Kazak oyuncu, 1 gollük performans sergiledi.
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