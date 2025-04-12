Beşiktaş'ta Van Bronckhorst endişesi

Beşiktaş'ın sezon başında göreve getirdiği ancak işler yolunda gitmeyince geçtiğimiz kasım ayında yollarını ayırdığı Giovanni van Bronckhorst'un tazminatıyla ilgili sıkıntı yaşadığı ileri sürüldü.



Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan bugünkü yazısında, Hollandalı teknik adamın tazminat bedelinin 3.4 milyon Euro olduğunu belirtti ve şu ifadelere yer verdi:



"KONU FIFA'YA GİDECEK"



"Gönderilen Giovanni van Bronckhorst'un tazminat bedeli 3.4 milyon Euro… Daha bir ödeme yapılmamış.Konu FIFA'ya gidecek büyük ihtimalle. 3.4 milyonluk rakam, olacak 5-6 milyon Euro…"



"BAŞKA ŞANSI YOK"



"Bir yanda idari konular bir tarafta sahadaki performans! Bu süreçten çıkmak için Beşiktaş'ın yapacağı tek şey sabır. Zaten başka da şansı yok."



"KAT EDECEĞİ ÇOK YOL VAR"



"Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sürekli ülke futbolunda gündemde olduğu bir dönemde siyah beyazlı takımın tekrar gündeme gelmesi, masadaki ağırlığını ortaya koyması için yapacağı çok iş, kat edeceği çok yol var."



