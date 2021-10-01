Beşiktaş'ta 'Token' için karar anı

Beşiktaş Kulübü, kripto para sektörüne girmek için geri sayıma geçti. 3 şirketin teklifi belli olurken gözler Başkan Ahmet Nur Çebi'nin alacağı karara çevrildi.



Futbol dünyasında kulüpler için önemli bir gelir kalemi olmaya başlayan "Taraftar Token" konusunda Beşiktaş da önemli bir adım atmak üzere.



Bir süredir kripto para sektörüne girmek için temaslarını sürdüren siyah-beyazlılar, artık son aşamaya geldi.



EN YÜKSEK TEKLİF 600 MİLYON TL



"Taraftar Token" için yapılan görüşmelerin ardından Kartal'ın önünde 3 firma kalmıştı. Üçü de yerli olan firmalardan en düşük veren rakiplerin verdiği rakamların ardından geri adım atarken, ikinci firma 350 milyon TL, bir diğer firma ise 600 milyon TL teklif verdi. 600 milyon TL veren firmanın ayrıca teminat mektubu garantisi verdiği de bildirildi. 350 milyon TL teklif eden firmanın 600 milyona çıkmakta zorlandığı kaydedilirken teminat mektubu garantisi de veremediği vurgulandı.



GÖZLER BAŞKAN ÇEBİ'DE



Tüm bu gelişmelerin ardından tüm gözler Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye çevrildi. Kripto para anlaşmasından tarihi bir gelir elde etmeye hazırlanan siyah-beyazlıların, kulübün mali yapısını önemli derecede etkileyecek bu karar için ince eleyip sık dokuduğu ifade edildi. Başkan Çebi ve kurmayları, yapılacak son görüşmelerin ardından kararını verecek ve "Taraftar Token"larla Beşiktaş önemli bir geliri kasasına koyacak.



