Beşiktaş'ta sürpriz gelişme: Alex Oxlade-Chamberlain

Beşiktaş'a sezon başında katılan ve geçtiğimiz yıl sonu Alanyaspor karşısında sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain'in iyileşme sürecinde sona gelindi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sürpriz gelişme: Alex Oxlade-Chamberlain
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07 Mart 2024 12:37
Beşiktaş'a sezon başında katılan ve geçtiğimiz yıl sonu Alanyaspor karşısında sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain'in iyileşme sürecinde sona gelindiği öne sürüldü.

Fanatik'in haberine göre; lisansı dondurulmak istenen ancak, "Nisan ayında oynayacak duruma geleceğim" diyen İngiliz yıldız geri dönüş hazırlıklarına başladı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, bu mücadelelerde 4 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.

 
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