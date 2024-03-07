Beşiktaş'ta sürpriz gelişme: Alex Oxlade-Chamberlain

Beşiktaş'a sezon başında katılan ve geçtiğimiz yıl sonu Alanyaspor karşısında sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain'in iyileşme sürecinde sona gelindiği öne sürüldü.
Fanatik'in haberine göre; lisansı dondurulmak istenen ancak, "Nisan ayında oynayacak duruma geleceğim" diyen İngiliz yıldız geri dönüş hazırlıklarına başladı.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, bu mücadelelerde 4 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.
Fanatik'in haberine göre; lisansı dondurulmak istenen ancak, "Nisan ayında oynayacak duruma geleceğim" diyen İngiliz yıldız geri dönüş hazırlıklarına başladı.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, bu mücadelelerde 4 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.