Beşiktaş'ta Suat Okyar dönemi

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Suat Okyar oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Suat Okyar dönemi
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19 Temmuz 2022 19:59
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Suat Okyar getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'mızın teknik direktörlüğüne, 2009 yılından bu yana Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde kadın futbol ve akademi takımlarında çeşitli görevlerde bulunan Suat Okyar getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Suat Okyar'a görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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