23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
21:30
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21:30
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
16:30
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
19:00
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
21:30
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
21:30
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
16:30
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
16:30
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
16:30
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
16:30
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
16:30
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
19:30
23 Ağustos
M.City-Tottenham
14:30
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
17:00
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
17:00
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
17:00
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
19:30
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
18:00
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
20:30
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
19:30
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
19:30
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
21:45
23 Ağustos
Roma-Bologna
21:45
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
18:00
23 Ağustos
Nice-Auxerre
20:00
23 Ağustos
Lyon-Metz
22:05
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
17:30
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
19:45
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
22:00
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
19:15
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
21:45
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
14:30

Beşiktaş'ta Sterling için çıkarma

Sol kanat transferini bitirmek isteyen Beşiktaş, Raheem Sterling'in transferini bitirmek için Chelsea ile görüşecek.

calendar 23 Ağustos 2025 11:40 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025 11:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Sterling için çıkarma
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sol kanat transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sol bek mevkisinde Rangers'ta oynayan eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz ile kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, sol kanat transferinde gözünü Premier Lig'e çevirdi.

Serdal Adalı ve Ole Gunnar Solskjaer arasında yapılan görüşmeler sonrasında sol kanat transferinin öncelikli olduğuna karar verildi.


Beşiktaş, bu kapsamda geçtiğimiz sezonu Arsenal'de geçiren ve bonservisi Chelsea'de bulunan Raheem Sterling'i kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ LONDRA'YA GİDİYOR

Caughtoffside'ın haberine göre, Beşiktaş, Sterling transferinde en yoğun ilgiyi gösteren takım oldu. İngiliz oyuncu için siyah-beyazlı yönetim önümüzdeki günlerde transfer görüşmeleri için Londra'ya gitmeyi planlıyor.

CHELSEA'NİN TALEBİ 25 MİLYON EURO

Premier Lig ekibi, Sterling'in ayrılığı için 25 milyon euro talep ediyor. Serdal Adalı yönetimi, Londra ekibi ile yapılacak görüşmelerde bu miktarı düşürmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ

Sterling ile Beşiktaş'ın yanı sıra Napoli, Fulham ve West Ham da oyuncu  ile ilgileniyor.

