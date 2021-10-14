Beşiktaş'ta stat zemini sorunu çözüldü

Lige verilen arada stadın zeminini bakıma alan Beşiktaş yönetimi, gece-gündüz aralıksız şekilde yenileme çalışması yaptırarak hedefine ulaştı.

Haber; Fanatik
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Beşiktaş'ta stat zemini sorunu çözüldü
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14 Ekim 2021 11:17
Sezon başından beri Vodafone Park'ın zemininden dolayı sıkıntı yaşayan Beşiktaş, milli arada sorunu çözmek için harekete geçmişti. Lige verilen arada stadın zeminini bakıma alan yönetim, gece-gündüz aralıksız şekilde yenileme çalışması yaptırdı.

İstanbul'da son günlerdeki yağış da iyileşmeye fayda sağlarken bu hafta maçının deplasmanda oynanacak oluşu da pozitif etki yaratacak. Salı günkü Sporting mücadelesi öncesinde zeminin tam olarak hazır hale gelmesi bekleniyor.


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