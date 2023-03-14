Ankaragücü'nün ardından Medipol Başakşehir'i mağlup etmeyi başaran Beşiktaş'ta teknik patron Şenol Güneş'in doğru teşhisleri ve uyguladığı isabetli tedavi, kısa sürede olumlu sonuçlar verdi.



Karagümrük, Sivasspor ve Antalyaspor'la oynadığı 3 maçta 7 puan kaybeden Kartal, son iki karşılaşmadan 6 puan çıkararak, kendine geldi. İlk olarak gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği verimsiz yabancılar Nkoudou, Dele Alli ve Atiba'yı gözden çıkaran Güneş, yeni transferleri takıma monte etti.



Siyah-beyazlı hoca sözleşmeleri sezon sonu bitecek Nkoudou, Dele Alli ve Atiba'yı son iki maçın kadrosuna almadı. Şimdiden gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye başlayan Şenol Güneş; Onur Bulut, Omar Colley ve Amir Hadziahmetovic'e ilk 11'de şans tanıdı. Bu oyuncular beklentilerin de üzerinde performans sergileyerek Güneş'ten tam not aldı. Bir diğer yeni transfer Maxim bulduğu fırsatları iyi değerlendirirken, Aboubakar'ın da performansını artırması takımı bir anda ayağa kaldırdı.



FİZİĞİNİ DÜZELTTİ, SINIFI GEÇTİ



Manchester United'a giden Weghorst'un boşluğunu doldurması için büyük umutlarla transfer edilen Vincent Aboubakar şans bulduğu ilk maçlarda hayal kırıklığı yaratsa da son iki karşılaşmada gerçek kimliğine büründü. Fiziksel sorunlarını çözen Kamerunlu yıldız, gollerini sıralamaya başladı.



Aboubakar'ın yurt dışından getirdiği performans antrenörü eşliğinde özel çalışmalar yaptığı ve bu sayede fiziksel açıdan iyi duruma geldiği ortaya çıktı. Ankaragücü ile geçen hafta oynanan maçta galibiyet golünü atan deneyimli oyuncu, Medipol Başakşehir karşılaşmasına 1 gol, 1 asistle damgasını vurdu.



Beşiktaş'ta üçüncü dönemini geçiren Aboubakar'ın siyah-beyazlı forma altındaki toplam gol sayısı 37'ye çıktı. Kamerunlu oyuncu asist rakamını da 10'a yükseltti.







