Beşiktaş'ta Saliha Şahin fırtınası!

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu dün oynanan karşılaşmalarla başladı. Beşiktaş, ilk hafta maçında ligin yeni ekibi Zeren Spor ile karşı karşıya geldi.



Bu sezon maçlarını yeniden Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde (Akatlar Spor Salonu) oynayacağını açıklayan siyah-beyazlılar, ligde evinde oynadığı ilk maçında konuk ettiği Zeren Spor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin setleri 26-24, 25-21, 25-27 ve 25-23 sonuçlandı.



SALİHA'DAN 20 SAYI



Saliha Şahin ligin ilk maçında adeta şov yaptı. Geçtiğimiz sezonu Polonya'da geçiren Saliha yeniden döndüğü Türkiye'de Zeren karşısında 3 blok, 4 ace ve 20 sayı ile oynadı.



POLONYA'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI



25 yaşındaki sporcu son olarak Polonya ekibi Chemik Police takımıyla lig şampiyonluğu yaşadı.







