Beşiktaş'ta sakatlık: Devam edemedi!

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Yakup Arda Kılıç, Sakaryaspor ile oynanan özel maçta sakatlanarak kenara geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta sakatlık: Devam edemedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Kasım 2023 15:36
Son güncelleme 19 Kasım 2023 15:37
Süleyman Seba anısına özel maçta Sakaryaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlı ekipte karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 18 yaşındaki Yakup Arda Kılıç, 30. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Yakup Arda'nın sakatlık sonrası gözyaşlarına hakim olmakta zorlandığı görüldü.

Beşiktaş'ta Yakup Arda yerine, Gökhan İnler oyuna dahil oldu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery