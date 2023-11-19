Beşiktaş'ta sakatlık: Devam edemedi!

Süleyman Seba anısına özel maçta Sakaryaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.
Siyah-beyazlı ekipte karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 18 yaşındaki Yakup Arda Kılıç, 30. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Yakup Arda'nın sakatlık sonrası gözyaşlarına hakim olmakta zorlandığı görüldü.
Beşiktaş'ta Yakup Arda yerine, Gökhan İnler oyuna dahil oldu.
Siyah-beyazlı ekipte karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 18 yaşındaki Yakup Arda Kılıç, 30. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Yakup Arda'nın sakatlık sonrası gözyaşlarına hakim olmakta zorlandığı görüldü.
Beşiktaş'ta Yakup Arda yerine, Gökhan İnler oyuna dahil oldu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU