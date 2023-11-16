Beşiktaş'ta sakat futbolcuların son durumu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sakat oyuncuların fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın milli ara sonrasında eli rahatlayacak. Bu arada siyah beyazlılara uzun süredir sahalardan uzak olan Tayyip Talha'dan da iyi haber geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta sakat futbolcuların son durumu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Kasım 2023 11:34
Yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın yönetiminde aldığı Başakşehir galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş'ta sakat oyuncular da milli arada yara saracak ve büyük bölümü takıma dönecek.

Siyah beyazlı ekipte başta Vincent Aboubakar olmak üzere Arthur Masuaku, Eric Bailly, Salih Uçan ve Cenk Tosun'un sakatlıklarının tamamen geçmesi, Başakşehir karşılaşmasında yüzüne darbe alan Bakhtiyor Zaynutdinov'un da özel maske ile sahada yer alması bekleniyor.

Sadece Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın dönüşüne kesin gözüyle bakılmıyor.



TAYYİP TALHA DERBİYE YETİŞECEK

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan ancak çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve sonrasında ameliyat masasına yatan Tayyip Talha Sanuç, 2 Nisan'da başlayan özlemini yine Fenerbahçe derbisiyle giderecek. Takımla çalışmalara başlayan 23 yaşındaki milli stoperin, güçlenmeye devam ettiği ve fiziksel kalitesini artırdığı belirtildi. Tayyip Talha'nın yavaş yavaş takımın içerisine girip süreler bulmaya başlayacağı ve özellikle 9 Aralık'ta Dolmabahçe'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde 11'de forma giyecek seviyeye geleceği ifade edildi. 

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery