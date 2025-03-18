Beşiktaş'ta Rafa Silva etkisi!

Beşiktaş'ta Rafa Silva, sadece attığı goller ve yaptığı asistlerle değil, takımın aldığı sonuçlara doğrudan etki eden performansıyla da öne çıkıyor.



31 yaşındaki yıldızın gol attığı ya da asist yaptığı maçlarda siyah-beyazlıların sadece 1 kez mağlubiyet yaşadı. Devreye giremediği karşılaşmalarda ise tablo çok farklı oldu.



Rafa Silva'ya eşlik eden bir hücum performansı olmadığı için başarılı oyuncunun her maç en iyi seviyede oynamasına bağlı kalan bir Beşiktaş ortaya çıktı.



YALNIZCA MACCABI MAÇI YENİLGİ İLE SONUÇLANDI



Bu karşılaşmalardan yalnızca Avrupa Ligi'ndeki Maccabi Tel Aviv maçı mağlubiyet ile sonuçlandı.



Süper Lig'de gol ya da asist yaptığı 8 karşılaşmanın 6'sından Beşiktaş galibiyetle ayrılırken, 2 maç berabere bitti. Avrupa'da Maccabi mağlubiyeti dışında 3 galibiyet, 1 beraberlik elde edildi.



KUPADA 2 GOL



Portekizli, Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maçta da gol atıp 2 galibiyet yaşarken, sezon başında Süper Kupa zaferinde de durum benzerdi.



RAFA KATKI SAĞLADIĞINDA BEŞİKTAŞ



Yıldız isim skora katkı sağladığında siyah-beyazlılar, 16 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetlik tablo ortaya koydu.



KATKI SAĞLAMADIĞINDA BEŞİKTAŞ



Rafa'nın tabelaya etkisinin olmadığı 24 karşılaşmada ise, 8 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşandı.



PERFORMANSI



Bu sezon siyah beyazlı formayla 38 maçta görev alan Rafa Silva, 13 gol 9 asistlik performans sergiledi.







