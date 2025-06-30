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Beşiktaş'ta Partey harekatı

Beşiktaş, Arsenal'den ayrılan Thomas Partey'i kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

calendar 30 Haziran 2025 09:32 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2025 09:46
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Partey harekatı
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Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, orta sahaya önemli bir takviye yapmak amacıyla Arsenal forması giyen Ganalı futbolcu Thomas Partey için harekete geçti. İngiliz basınından The Mirror'ın haberine göre, Beşiktaş 32 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temas kurdu ve ilk görüşmeler olumlu geçti. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Partey'in Arsenal ile olan sözleşmesinin sona erdiği ve bonservis bedeli olmadan transfer olabileceği öğrenildi. 1.85 boyundaki deneyimli orta saha oyuncusunun kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. İspanya, İtalya ve Suudi Arabistan'dan da bazı kulüplerin ilgisi olsa da, şu ana kadar somut adım atan tek kulüp Beşiktaş oldu.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİPERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Arsenal'de geçiren oyuncu, 52 maçta 4 gol ve 3 asistlik katkıda bulundu

 




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