Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, orta sahaya önemli bir takviye yapmak amacıyla Arsenal forması giyen Ganalı futbolcu Thomas Partey için harekete geçti. İngiliz basınından The Mirror'ın haberine göre, Beşiktaş 32 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temas kurdu ve ilk görüşmeler olumlu geçti. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.





AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR



Partey'in Arsenal ile olan sözleşmesinin sona erdiği ve bonservis bedeli olmadan transfer olabileceği öğrenildi. 1.85 boyundaki deneyimli orta saha oyuncusunun kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. İspanya, İtalya ve Suudi Arabistan'dan da bazı kulüplerin ilgisi olsa da, şu ana kadar somut adım atan tek kulüp Beşiktaş oldu.



GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİPERFORMANSI



Geçtiğimiz sezonu Arsenal'de geçiren oyuncu, 52 maçta 4 gol ve 3 asistlik katkıda bulundu



