Transfer döneminde orta sahaya transfer yapması beklenen Beşiktaş ile ilgili olarak flaş bir isim gündeme geldi.Zirve yarışında yara alan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş takviye isteyeceği bölgeleri belirledi. Tecrübeli teknik adam, orta sahanın merkezini güçlendirmek istiyor.Beşiktaş'ta bu bölge için gündeme birçok aday gelirken son isim İngiltere'den oldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlıların, İngiltere League One ekiplerinden Sheffield Wednesday forması giyenile ilgilendiği iddia edildi.Haberde, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı orta saha oyuncusunun tek talibi Beşiktaş değil. Oyuncunun Antalyaspor, Bristol City ve PSV Eindhoven'ın da transfer listesine aldığı belirtildi. Bu arada Bristol City Teknik Direktörü Nigel Pearson, Nijeryalı genç oyuncu Fisayo Dele- Bashiru iddiaları hakkındaaçıklamasını yaptı.Güncel piyasa değeri 300 bin euro olan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 23 maçta 5 gol ve 3 asist kaydetti.6 Şubat 2001 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Manchester City altyapısında başladı. 2020'de Manchester City U23 takımından Sheffield Wednesday'e transfer oldu.21 yaşındaki genç futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor. Yıldız futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.1.76 cm boyundaki Dele-Bashiru, bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 5 gol attı. Nijerya asıllı genç yıldız, bu mücadelelerde 3 de asist yaptı.Dele-Bashiru'nun güncel piyasa değeri ise 300 bin euro...