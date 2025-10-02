Beşiktaş'ta Ndidi gelişmesi! Derbiye yetişiyor mu?

Beşiktaş 'ta son dönemde yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Wilfred Ndidi'den sevindiren haber geldi.

Sezon başında Leicester City'den transfer edilen Nijeryalı ön libero, yaşadığı sakatlığı beklenenden kısa sürede atlatmaya hazırlanıyor.

DURUMU NETLEŞTİ

Son olarak Kayserispor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan ve alınan 4-0'lık galibiyette önemli rol oynayan Ndidi'nin son sakatlığının ciddi olmadığı bildirildi. Sağlık ekibinden alınan bilgilere göre tecrübeli oyuncunun kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması ve Galatasaray derbisine yetişmesi bekleniyor.

6 MAÇTA GÖREV ALDI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkan Ndidi, orta sahada sergilediği istikrarlı performansla teknik heyetin vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Hücum hattına da katkı sunan 27 yaşındaki oyuncu, bu süreçte 1 asist kaydetti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın derbi planlarında önemli yer tutan Ndidi'nin, sağlık durumu yakından takip ediliyor. Siyah-beyazlı camia, Nijeryalı yıldızın derbide sahada olmasını umut ediyor.