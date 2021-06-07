Beşiktaş'ta kritik hafta: Ahmet Nur Çebi - Sergen Yalçın zirvesi

Yeni sözleşme ve dış transfer konusunda görüşmesi planlanan Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nur Çebi için kritik hafta geldi, çattı. İkilinin, önümüzdeki günler içerisindeki programlarının uygun olduğu ve hafta içinde bir araya geleceği öğrenildi.

Haber; Fanatik
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Beşiktaş'ta kritik hafta: Ahmet Nur Çebi - Sergen Yalçın zirvesi
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07 Haziran 2021 11:21
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, uzun bir süredir yeni sözleşme ve dış transfer politikasını belirlemek için masaya oturacağı konuşuluyordu. Ancak ikili, birçok kez arada çıkan pürüzlerden ötürü yani bir türlü takvimlerinde uygun vakit bulunmadığı için bir araya gelememişti.

Son edinilen bilgilere göre, Yalçın ve Çebi'nin, programlarının önümüzdeki günler için müsait olduğu bilgisine ulaşıldı. Hal böyle olunca ikilinin, hafta içerisinde bir araya gelmesi bekleniyor. Gerçekleştirilecek zirvede ise konu başlıkları şimdiden belli.

Yol haritası belirlenecek

İlk etapta Sergen Yalçın'ın yeni sözleşmesi konuşulacak ve şampiyon hocanın 3 senelik kontrat imzalaması sağlanacak. Atılacak imzaların ardından ise konu dış transfere dönecek. Gelecek sezon hem lig hem kupa hem de Avrupa'da mücadele edecek olan Beşiktaş'ta, izlenecek yol haritası hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.



 

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