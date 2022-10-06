N'KOUDOU RİSKE EDİLMEYECEK

TRABZONSPOR MAÇINA TAM HAZIR OLACAK

BU SEZON 4 GOL ATTI

Beşiktaş, Giresunspor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanırken Kevin N'Koudou'nun bu maçta forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu. Teknik direktör Valerien Ismael, tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.Fenerbahçe derbisinde sahada yer alamayan, sağ arka adalesinde gerilme ve ödem belirlenen futbolcunun Giresunspor maçında riske edilmesi beklenmiyor.Yoğun bir tedavi programı uygulanan Kevin N'Koudou bireysel çalışmalara başladı. Valerien Ismael'in, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile oynanacak maçta futbolcuyu değerlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.Kevin N'Koudou bu sezon 7 maçta 477 dakika süre aldı. Siyah-beyazlıların kanat organizasyonlarındaki önemli kozlarından biri olan N'Koudou 4 gol üretmişti.