Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun dönüş maçı!

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Kevin N'Koudou bireysel çalışmalara başladı. Futbolcunun hangi maçta sahaya döneceği konusunda gelişme yaşandı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun dönüş maçı!
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06 Ekim 2022 09:22
N'Koudou
N'Koudou
Beşiktaş
Beşiktaş, Giresunspor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanırken Kevin N'Koudou'nun bu maçta forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu. Teknik direktör Valerien Ismael, tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

N'KOUDOU RİSKE EDİLMEYECEK

Fenerbahçe derbisinde sahada yer alamayan, sağ arka adalesinde gerilme ve ödem belirlenen futbolcunun Giresunspor maçında riske edilmesi beklenmiyor.

TRABZONSPOR MAÇINA TAM HAZIR OLACAK

Yoğun bir tedavi programı uygulanan Kevin N'Koudou bireysel çalışmalara başladı. Valerien Ismael'in, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile oynanacak maçta futbolcuyu değerlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.

BU SEZON 4 GOL ATTI

Kevin N'Koudou bu sezon 7 maçta 477 dakika süre aldı. Siyah-beyazlıların kanat organizasyonlarındaki önemli kozlarından biri olan N'Koudou 4 gol üretmişti. 

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