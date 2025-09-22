Beşiktaş'ta Kayseri öncesi gözler Svensson'da!

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde sağ bek pozisyonunda kimin görev alacağı merak konusu oldu.
Erteleme maçı olması nedeniyle Gökhan Sazdağı ve Taylan Bulut bu maçta forma giyemeyecek.
SVENSSON'UN ALTERNATİFLERİ
Göztepe mücadelesi kadrosuna alınmayan Jonas Svensson ise sağ bekteki tek orijinal oyuncu olarak kadroda yer alıyor. Svensson tercih edilmezse Tiago Djalo veya Necip Uysal'ın sağ bekte kullanılma olasılığı var.
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|5
|5
|0
|0
|15
|1
|15
|2
|Göztepe
|6
|3
|3
|0
|10
|2
|12
|3
|Fenerbahçe
|6
|3
|3
|0
|10
|5
|12
|4
|Samsunspor
|6
|3
|2
|1
|8
|6
|11
|5
|Trabzonspor
|6
|3
|2
|1
|5
|3
|11
|6
|Antalyaspor
|6
|3
|1
|2
|7
|6
|10
|7
|Gaziantep FK
|6
|3
|1
|2
|8
|10
|10
|8
|Alanyaspor
|6
|2
|3
|1
|8
|6
|9
|9
|Konyaspor
|4
|2
|1
|1
|9
|4
|7
|10
|Başakşehir
|5
|1
|3
|1
|5
|4
|6
|11
|Beşiktaş
|4
|2
|0
|2
|4
|7
|6
|12
|Kasımpaşa
|6
|1
|2
|3
|5
|7
|5
|13
|Rizespor
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|5
|14
|Kayserispor
|5
|0
|4
|1
|4
|8
|4
|15
|Eyüpspor
|6
|1
|1
|4
|4
|10
|4
|16
|Gençlerbirliği
|6
|1
|0
|5
|4
|9
|3
|17
|Karagümrük
|6
|1
|0
|5
|4
|12
|3
|18
|Kocaelispor
|6
|0
|2
|4
|3
|9
|2