Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda etmesiyle UEFA Konferans Ligi'ne katılma şansı sona eren Beşiktaş dün İzmir'e kaleci Ersin Destanoğlu'ndan yoksun gitti. Ayak bileğinden sakatlanan başarılı kaleci, İstanbul'da bırakıldı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada cuma günü gerçekleşen antrenmanda sakatlık geçiren Ersin'in sağ ayak bileğinde gerilme ve kanama tespit edildiği duyuruldu. Tedavisine başlanan milli kaleci, Göztepe maçının kadrosuna alınmadı.



Ersin'in yokluğunda Göztepe'ye karşı Beşiktaş kalesini Emre Bilgin koruyacak. 18 yaşındaki Emre daha önce Ersin'in cezalı olduğu 1-1 biten Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de görev yapmıştı. Ersin'in sakat, Mert'in daha önce sezonu kapatması nedeniyle 17 yaşındaki kaleci Göktuğ Baytekin de Göztepe maçının kadrosuna dahil edildi.



Kartal'da üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Miralem Pjanic, antrenman eksiği bulunan Domagoj Vida ve cezalı olan Rıdvan Yılmaz maç kadrosuna alınmadı. Teknik heyetin gözden çıkardığı Oğuzhan, Gökhan Töre ve Mehmet Topal da İzmir'e götürülmedi.



