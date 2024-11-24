Beşiktaş'ta Jonas Svensson sınırda!

Beşiktaş'ın Norveçli sağ beki Jonas Svensson sarı kart ceza sınırına geldi.
Ligin geri kalan bölümünde Konyaspor ve Başakşehir maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, Göztepe maçında üçüncü sarı kartını gördü.
Svensson gelecek hafta Hatayspor maçında sarı kart görmesi halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Ligin geri kalan bölümünde Konyaspor ve Başakşehir maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, Göztepe maçında üçüncü sarı kartını gördü.
Svensson gelecek hafta Hatayspor maçında sarı kart görmesi halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.