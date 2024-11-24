Beşiktaş'ta Jonas Svensson sınırda!

Beşiktaş'ta Jonas Svensson sarı kart ceza sınırına geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Jonas Svensson sınırda!
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24 Kasım 2024 23:58
Beşiktaş'ın Norveçli sağ beki Jonas Svensson sarı kart ceza sınırına geldi.

Ligin geri kalan bölümünde Konyaspor ve Başakşehir maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, Göztepe maçında üçüncü sarı kartını gördü.

Svensson gelecek hafta Hatayspor maçında sarı kart görmesi halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

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