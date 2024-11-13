Beşiktaş'ta hedef milli ara sonrası yeniden çıkışa geçmek

Liderle puan farkı 10'a yükselen Beşiktaş milli maç için verilen arada yapacağı çalışmalarla çıkışa geçmek istiyor.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta hedef milli ara sonrası yeniden çıkışa geçmek
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13 Kasım 2024 12:09
Beşiktaş'ta üst üste yaşanan puan kayıpları moral bozmaya devam ediyor. Sezona süper bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar milli maç arasında yara saracak. Mert Günok, Milot Rashica ve Gabriel Paulista iyileşti derken Immobile'nin sakatlığıyla sarsılan Kara Kartal'a milli maç arası ilaç gibi gelecek. Siyah-beyazlılar bu süreçte yapacağı çalışmalarla yaraları sararak, ligde yeniden galibiyet serisine başlamayı hedefliyor.

ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYOR

Liderin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kredisi yavaş yavaş tükenirken, oynadığı son üç karşılaşmada sadece 1 puanı hanesine yazdıran siyah-beyazlılar, Göztepe karşısında alacağı sonuçla kötü gidişi durdurmak ve çıkışa geçmek istiyor. Beşiktaş, üç hafta sonra oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ise taraftarına kendini affettirmeyi düşünüyor.



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