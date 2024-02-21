Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan tarihi başarı!

'ta teknik direktörtakıma oynattığı futbol nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olmasına rağmen deneyimli çalıştırıcı ile birlikte takımın savunmasındaki gelişim dikkat çekiyor.Öyle ki seyircisi önünde art arda Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmaları 3-1 kaybeden siyah beyazlılar sonrasında sahasında çıktığı 4 maçta ise kalesini kapatmayı başardı. Kartal bu seride 3 kez kazanırken 1 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.Tüpraş Stadı'nda üst üste 3 kez kaybettikten sonra Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Kartal ardından Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalırken Trabzonspor ve Konyaspor engelini de 2-0'la geçmeyi başardı. Önceliği savunmaya vermesi ve güvenli futbolu tercih ettiği için zaman zaman tepki çeken Fernando Santos bu seri ile önemli bir başarıya imza attı. Süper Lig tarihinde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk dört iç saha maçında gol yemeyen ilk teknik direktör Fernando Santos oldu.Yine Beşiktaş, Konyaspor karşısındaki oyun anlayışıyla rakibin hücum aksiyonlarını sergilemesine de izin vermedi. Yeşil beyazlılar deplasmanda oynamasına karşın yüzde 53 ile topa daha fazla sahip olan taraf olmasına rağmen 5 şut denemesinde sadece 2 kez isabet sağlayabildi. Beşiktaş karşısında 0.16 gol beklentisi (xG) üreten Konyaspor, bu sezon siyah beyazlılara rakip olduğu bir Süper Lig maçında en düşük değerde kalan takım oldu.