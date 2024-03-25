Beşiktaş'ta Fernando Santos nefes aldı

Beşiktaş'ta eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör Fernando Santos, Buducnost ile oynanan hazırlık maçındaki 5-1'lik galibiyetle nefes aldı. Deneyimli hoca milli ara sonrasında oynanacak Başakşehir mücadelesinde daha skorer kimliği yüksek bir takım ile sahaya çıkmaya çalışacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Fernando Santos nefes aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2024 07:53
Beşiktaş, milli arada hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, ara sonrasına en iyi şekilde çıkmayı hedefliyor.

SANTOS NEFES ALDI

Siyah-Beyazlılar'ın Portekizli teknik adamı Fernando Santos, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de peş peşe aldığı 3 maçlık yenilgisinin ardından eleştirilerin hedefi olmuştu. Taktik anlayışı eleştirilen deneyimli hoca, hücum hattındaki sıkıntıları çözmek için başlattığı çalışmanın karşılığını aldı.

Kara Kartal, önceki gün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Karadağ ekibi Buducnost'u hazırlık maçında 5-1'lik skorla geçince Santos da rahat bir nefes aldı. Deneyimli hoca, takımın hücum hattındaki aksaklıkları toparlayıp milli ara sonrasında Başakşehir'le oynayacakları müsabakada skorer kimliği yüksek bir takım ortaya koymaya çalışacak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery