Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan paslarıyla fark yarattı

Emirhan İlkhan, Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı yendiği maçın ilk yarısında 11 pasın tamamında isabet buldu ve yüzde 100'le oynayan tek isim oldu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan paslarıyla fark yarattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2022 13:07
Süper Kupa'da Antalya ile oynanan karşılaşmada ve Süper Lig'deki Çaykur Rizespor deplasmanında sergilediği performansıyla alkış alan, dün Gaziantep karşısında sahaya ilk 11'de çıkan Emirhan İlkhan, maçın ilk yarısında verdiği 11 pasın tamamında isabet sağlarken, yüzde 100'le oynayan tek isim oldu.

17 yaşındaki futbolcu 61. dakikada yerini Oğuzhan Özyakup'a bırakırken, müsabakayı 11/13 isabetle tamamladı.

Emirhan ayrıca, 4 ikili mücadele kazandı, 1 isabetsiz şut çekti, 2 top kaptı. Genç futbolcu karşılaşmanın ardından tribünlere üçlü çektirdi. Taraftarlar siyah beyazlı futbolcuya destek oldu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.