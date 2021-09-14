Beşiktaş'ta Dortmund maçı galibiyet primi: 14 milyon TL

Siyah-beyazlı yönetim, Borussia Dortmund maçı öncesinde kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Dortmund maçı galibiyet primi: 14 milyon TL
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Eylül 2021 12:40
Siyah-beyazlı yöntim, Borussia Dortmund maçı öncesinde kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

Beşiktaş Yönetimi, 15 Eylül Çarşamba günü oynanacak Borussia Dortmund mücadelesi öncesinde kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

İdareciler, teknik ekip ve futbolcuları bu karşılaşmaya motive etmek için bu maçın kazanılması halinde UEFA'dan gelecek galibiyet priminin yarısını takıma vermeyi kararlaştırdı.

Grup maçlarında her galibiyet başına 2.8 milyon Euro (yaklaşık 28 milyon TL) verilen Devler Ligi'nde Kartal, eğer Dortmund'u devirirse yaklaşık 14 milyon TL'lik gelir takıma dağıtılacak.  


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.