Beşiktaş'ta derbiye özel 121. yıl şovu!

Galatasaray ile 3 Mart'ta yani kulübün 121. kuruluş yılında oynayacak olan Beşiktaş, kulübün 121. Kuruluş yılını doyasıya kutlayacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta derbiye özel 121. yıl şovu!
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02 Mart 2024 12:48
Son güncelleme 02 Mart 2024 12:51
Beşiktaş yönetimi, hafta sonu oynanacak derbi karşılaşmasında kulübün 121. Kuruluş yılını doyasıya kutlamak istiyor.

Beşiktaş, Galatasaray derbisini 3 Mart'ta yani kulübün 121. kuruluş yılında oynayacak. Bu özel gün nedeniyle Tüpraş Stadyumu'nun dışında ve içinde özel etkinlikler olacak.

GÖRSELLER VE PANKARTLAR

Stat dışında kulübün tarihe geçmiş efsanelerinin görselleri yer alacak. Stadın etrafı pankartlarla süslenecek.

TARAFTARDAN KOREOGRAFİ HAZIRLIĞI

Yönetim, efsane futbolcuları da derbiye davet etti. Taraftarlar ise sürpriz koreografi hazırlığına girişti.

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