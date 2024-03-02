Beşiktaş'ta derbiye özel 121. yıl şovu!

Beşiktaş yönetimi, hafta sonu oynanacak derbi karşılaşmasında kulübün 121. Kuruluş yılını doyasıya kutlamak istiyor.
Beşiktaş, Galatasaray derbisini 3 Mart'ta yani kulübün 121. kuruluş yılında oynayacak. Bu özel gün nedeniyle Tüpraş Stadyumu'nun dışında ve içinde özel etkinlikler olacak.
GÖRSELLER VE PANKARTLAR
Stat dışında kulübün tarihe geçmiş efsanelerinin görselleri yer alacak. Stadın etrafı pankartlarla süslenecek.
TARAFTARDAN KOREOGRAFİ HAZIRLIĞI
Yönetim, efsane futbolcuları da derbiye davet etti. Taraftarlar ise sürpriz koreografi hazırlığına girişti.
Beşiktaş, Galatasaray derbisini 3 Mart'ta yani kulübün 121. kuruluş yılında oynayacak. Bu özel gün nedeniyle Tüpraş Stadyumu'nun dışında ve içinde özel etkinlikler olacak.
GÖRSELLER VE PANKARTLAR
Stat dışında kulübün tarihe geçmiş efsanelerinin görselleri yer alacak. Stadın etrafı pankartlarla süslenecek.
TARAFTARDAN KOREOGRAFİ HAZIRLIĞI
Yönetim, efsane futbolcuları da derbiye davet etti. Taraftarlar ise sürpriz koreografi hazırlığına girişti.
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