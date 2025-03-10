Beşiktaş'ta büyük hasret bitti: Immobile!

Gaziantep FK maçında penaltıdan ağları havalandıran Beşiktaşlı Ciro Immobile, yaklaşık iki ay sonra gol sevinci yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta büyük hasret bitti: Immobile!
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10 Mart 2025 21:03
Beşiktaş forması giyen Ciro Immobile, Gaziantep FK karşısında gol hasretine son verdi.

İtalyan golcü, karşılaşmanın 32. dakikasında penaltıdan ağları havalandırdı. Immobile, bu golüyle birlikte 11 Ocak'taki Bodrum FK maçından bu yana ilk kez ağları havalandırdı.

Immobile, toplamda ise bu sezon 15. golünü attı.


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