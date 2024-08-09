Beşiktaş'ta ayrılık: Hadziahmetovic

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılık gerçekleşmek üzere.
Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş ve Çaykur Rizespor, Amir Hadziahmetovic'in kiralık transferi için anlaşma sağladı.
GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRDİ
Siyah beyazlı takımda yönetim, Amir'le görüşüp gelen teklifleri değerlendirmesini istedi.
Hadziahmetovic de daha fazla süre bulabilmek Beşiktaş'tan kiralık olarak ayrılmayı kabul etti. Kulüpler arasında da anlaşma sağlandı.
KISA SÜRE İÇİNDE RİZE'YE GİDECEK
27 yaşındaki orta saha, birkaç gün içinde resmi imzayı atmak için Rize'ye gidecek.
3.2 milyon euroya Konyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Amir, 42 maça çıktı ve 1 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş ve Çaykur Rizespor, Amir Hadziahmetovic'in kiralık transferi için anlaşma sağladı.
GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRDİ
Siyah beyazlı takımda yönetim, Amir'le görüşüp gelen teklifleri değerlendirmesini istedi.
Hadziahmetovic de daha fazla süre bulabilmek Beşiktaş'tan kiralık olarak ayrılmayı kabul etti. Kulüpler arasında da anlaşma sağlandı.
KISA SÜRE İÇİNDE RİZE'YE GİDECEK
27 yaşındaki orta saha, birkaç gün içinde resmi imzayı atmak için Rize'ye gidecek.
3.2 milyon euroya Konyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Amir, 42 maça çıktı ve 1 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
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