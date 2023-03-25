Beşiktaş söz kesti, sezon sonunda geliyor

Fatih Karagümrük'te forma giyen İtalyan yıldız Fabio Borini'nin sezon sonunda Beşiktaş'a katılması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş söz kesti, sezon sonunda geliyor
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25 Mart 2023 12:52
Beşiktaş, 31 yaşındaki kanat oyuncusu Fabio Borini için girişimlerini sürdürüyor.

Ara transfer döneminde transferi gerçekleşmeyen Borini için, bu kez menajeriyle masaya oturulacak. Sözleşmesi Haziran'da sona erecek olan tecrübeli oyuncu için siyah-beyazlıların, herhangi bir bedel ödemeyecek olması nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimali yüksek görünüyor.

Karagümrük formasıyla bu sezon 24 resmi maça çıkan Borini 16 gol 9 asistlik performans gösterdi.



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