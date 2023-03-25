Beşiktaş söz kesti, sezon sonunda geliyor

Beşiktaş, 31 yaşındaki kanat oyuncusu Fabio Borini için girişimlerini sürdürüyor.



Ara transfer döneminde transferi gerçekleşmeyen Borini için, bu kez menajeriyle masaya oturulacak. Sözleşmesi Haziran'da sona erecek olan tecrübeli oyuncu için siyah-beyazlıların, herhangi bir bedel ödemeyecek olması nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimali yüksek görünüyor.



Karagümrük formasıyla bu sezon 24 resmi maça çıkan Borini 16 gol 9 asistlik performans gösterdi.







