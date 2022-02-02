Beşiktaş, Petkimspor'u farklı geçti!

ING Basketbol Süper Ligi erteleme maçında Beşiktaş Icrypex, sahasında Aliağa Petkimspor'u 94-73 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Petkimspor'u farklı geçti!
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02 Şubat 2022 21:03
ING Basketbol Süper Ligi erteleme maçında Beşiktaş Icrypex, sahasında Aliağa Petkimspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleden Beşiktaş Icrypex 94-73 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekip bu sonuçla 9. galibiyeti aldı. Aliağa Petkimspor ise 16. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Beşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 2, Egehan Arna 12, Furkan Haltalı 5, Jefferson 24, Ercan Osmani 13, Yağız Aksu 2, Ata Kahraman 10, Oğuzhan Göktepe 4, Lawson 10, Mehmet Yağmur 2, Reaves 10

Aliağa Petkimspor: Sinan Sağlam 4, Armand 14, Thomas 10, Ramirez 17, Aldridge 8, Doğukan Şanlı, Erol Can Çinko 4, Gökay Hacıoğlu 1, Hakan Sayılı 7, Hamilton 2, Metehan Akyel 6

1. Periyot: 21-21

Devre: 49-36

3. Periyot: 73-54

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