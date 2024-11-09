Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş United Payment ile Galatasaray Petrol Ofisi karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Beşiktaş United Payment oldu.
Taraftarların önünde oynayan Beşiktaş United Payment'a galibiyeti getiren golü 48. dakikada Donjeta Halilaj kaydetti.
Ligde arka arkaya beş maçının kazanan Beşiktaş United Payment, puanını 16'ya yükseltti. İki maçı eksik olan Galatasaray Petrol Ofisi 12 puanda kaldı.
Kadın Futbol Süper Ligi'nde bir sonraki hafta Beşiktaş United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne konuk olacak. Galatasaray Petrol Ofisi, Vatanspor'u ağırlayacak.
Taraftarların önünde oynayan Beşiktaş United Payment'a galibiyeti getiren golü 48. dakikada Donjeta Halilaj kaydetti.
Ligde arka arkaya beş maçının kazanan Beşiktaş United Payment, puanını 16'ya yükseltti. İki maçı eksik olan Galatasaray Petrol Ofisi 12 puanda kaldı.
Kadın Futbol Süper Ligi'nde bir sonraki hafta Beşiktaş United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne konuk olacak. Galatasaray Petrol Ofisi, Vatanspor'u ağırlayacak.