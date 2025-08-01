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31 Temmuz
Villarreal-Genoa
1-3
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Real Oviedo-Villarreal
0-0
31 Temmuz
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
31 Temmuz
Kazan-FC Orenburg
2-0

Beşiktaş'ın Ukrayna takımlarına şansı tutmuyor

Beşiktaş, Ukrayna ekiplerine karşı oynadığı 16 karşılaşmada 5 galibiyet alabildi.

calendar 01 Ağustos 2025 00:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın Ukrayna takımlarına şansı tutmuyor
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Beşiktaş, Avrupa kupalarında Ukrayna ekipleri Dinamo Kiev ile 12, Metalist Kharkiv ve Shakhtar Donetsk ile 2'şer kez olmak üzere toplam 16 kez karşılaştı.

"Kara kartal", UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik 9 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu maçlarda 14 kez rakip ağları havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 36 gol gördü.

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