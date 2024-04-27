Beşiktaş'ın derbideki umudu Mert Günok

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta en büyük kozlardan birisi Mert Günok.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın derbideki umudu Mert Günok
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27 Nisan 2024 11:20
Ligdeki Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş, Milli kaleci Mert Günok'a güveniyor.

Mert, bu sezon 27 maçta Siyah-Beyazlı formayı sırtına geçirirken, kalesinde 30 gole engel olamadı. 35 yaşındaki kaleci 1 maçta da kırmızı kart gördü. Deneyimli kalecinin derbide sergileyeceği performans, takımı adına büyük önem taşıyacak.

Bu sezon inişli-çıkışlı performans sergileyen Beşiktaş, son 10 lig maçında 4 galibiyet aldı. Ligde 33 hafta sonunda 15 galibiyeti bulunan Siyah-Beyazlılar, bu müsabakaların 12'sinde kalesini gole kapattı.

Kara Kartal'ın son 6 galibiyetinde de bu durum yaşandı. Dış sahada 16 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 6 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı. 

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