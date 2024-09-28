Beşiktaş'ın Avrupa gruplarında yüzü gülmedi!

Beşiktaş, Türk futbolunun Şampiyonlar Ligi gruplarındaki en başarılı derecesine ulaştığı 2017-18'den bu yana Avrupa arenasında kabus görüyor.
O sezon grubunu yenilgisiz 14 puanla lider tamamlayan siyah-beyazlılar, sonrasında grup aşamalarında toplam 25 maç oynadı. Bunlarda dört galibiyet alan Kara Kartal tam 19 yenilgi tattı, iki de beraberlik yaşadı; söz konusu sezonların hiçbirinde gruptan çıkamadı.
Şampiyonlar Ligi'nde bir kez yer alıp 0 çeken Beşiktaş, iki Avrupa Ligi macerasında bir kez sonuncu bir kez üçüncü oldu.
Siyah-beyazlılar geçen sezon da Konferans Ligi grubunu üçüncü sırada tamamladı. Yeni formatıyla tek bir lig halinde oynanan Avrupa Ligi'ndeki bu kötü gelenek sürdü. Beşiktaş, 4-0'lık Ajax yenilgisiyle 36 takım arasında son sıraya oturdu.
25 maçlık periyotta gelen beş galibiyet, Avrupa'nın alt seviye takımlarına karşı geldi. Sarpsborg'u iki kez yenen siyah-beyazlılar diğer galibiyetleri ise S.Sratislava ve Lugano'dan aldı. Beşiktaş, bu altı yıl içinde grup aşamalarında İ ki kez 5-0'lık ve üç kez 4-0'lık hezimetler yaşadı.
O sezon grubunu yenilgisiz 14 puanla lider tamamlayan siyah-beyazlılar, sonrasında grup aşamalarında toplam 25 maç oynadı. Bunlarda dört galibiyet alan Kara Kartal tam 19 yenilgi tattı, iki de beraberlik yaşadı; söz konusu sezonların hiçbirinde gruptan çıkamadı.
Şampiyonlar Ligi'nde bir kez yer alıp 0 çeken Beşiktaş, iki Avrupa Ligi macerasında bir kez sonuncu bir kez üçüncü oldu.
Siyah-beyazlılar geçen sezon da Konferans Ligi grubunu üçüncü sırada tamamladı. Yeni formatıyla tek bir lig halinde oynanan Avrupa Ligi'ndeki bu kötü gelenek sürdü. Beşiktaş, 4-0'lık Ajax yenilgisiyle 36 takım arasında son sıraya oturdu.
25 maçlık periyotta gelen beş galibiyet, Avrupa'nın alt seviye takımlarına karşı geldi. Sarpsborg'u iki kez yenen siyah-beyazlılar diğer galibiyetleri ise S.Sratislava ve Lugano'dan aldı. Beşiktaş, bu altı yıl içinde grup aşamalarında İ ki kez 5-0'lık ve üç kez 4-0'lık hezimetler yaşadı.