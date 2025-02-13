Beşiktaş'ı yenen Türk Hava Yolları, Dörtlü Final'de

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Türk Hava Yolları, Beşiktaş'ı konuk etti.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçı Türk Hava Yolları 3-2 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.
Beşiktaş ise turnuvaya veda eden takım oldu.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Kıral
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Orthmann, Çağla Çiçekoğlu, Melis Durul, Emine Arıcı)
Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Canzian, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Szczurowska, Merve Tanıl, Begüm Kaçmaz, Derya Güç, Hümay Fırıncıoğlu)
Setler: 22-25, 25-22, 17-25, 25-21, 15-13
Süre: 129 dakika (28, 29, 25, 26, 21)
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçı Türk Hava Yolları 3-2 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.
Beşiktaş ise turnuvaya veda eden takım oldu.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Kıral
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Orthmann, Çağla Çiçekoğlu, Melis Durul, Emine Arıcı)
Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Canzian, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Szczurowska, Merve Tanıl, Begüm Kaçmaz, Derya Güç, Hümay Fırıncıoğlu)
Setler: 22-25, 25-22, 17-25, 25-21, 15-13
Süre: 129 dakika (28, 29, 25, 26, 21)
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