Beşiktaş'ı yenen Türk Hava Yolları, Dörtlü Final'de

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Türk Hava Yolları, Beşiktaş'ı konuk etti.



Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçı Türk Hava Yolları 3-2 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.



Beşiktaş ise turnuvaya veda eden takım oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel



Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Kıral



Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Orthmann, Çağla Çiçekoğlu, Melis Durul, Emine Arıcı)



Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Canzian, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Szczurowska, Merve Tanıl, Begüm Kaçmaz, Derya Güç, Hümay Fırıncıoğlu)



Setler: 22-25, 25-22, 17-25, 25-21, 15-13



Süre: 129 dakika (28, 29, 25, 26, 21)









