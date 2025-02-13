Beşiktaş'ı yenen Türk Hava Yolları, Dörtlü Final'de

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Türk Hava Yolları, Beşiktaş'ı 3-2 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ı yenen Türk Hava Yolları, Dörtlü Final'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2025 21:23
Son güncelleme 13 Şubat 2025 22:28
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Türk Hava Yolları, Beşiktaş'ı konuk etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçı Türk Hava Yolları 3-2 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı. 

Beşiktaş ise turnuvaya veda eden takım oldu.
 Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Kıral

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Orthmann, Çağla Çiçekoğlu, Melis Durul, Emine Arıcı)

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Canzian, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Szczurowska, Merve Tanıl, Begüm Kaçmaz, Derya Güç, Hümay Fırıncıoğlu)

Setler: 22-25, 25-22, 17-25, 25-21, 15-13

Süre: 129 dakika (28, 29, 25, 26, 21)





YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery