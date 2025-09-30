29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
3-1
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
3-0
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
0-3
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
0-0
29 Eylül
Everton-West Ham United
1-1
30 Eylül
Valencia-Real Oviedo
21:00
29 Eylül
Parma -Torino
2-1
29 Eylül
Genoa-Lazio
0-3
29 Eylül
Arouca-FC Porto
0-4

Beşiktaş, Güllü'yü unutmadı!

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Kocaelispor maçı öncesinde, hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün şarkıları Tüpraş Stadyumu'nda çalındı.

calendar 29 Eylül 2025 20:49 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 00:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında, Süper Lig'e 16 sezon sonra yükselen Kocaelispor ile Tüpraş Stadyumu'nda karşılaştı.

Karşılaşma öncesinde, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta sanatçı Güllü'nün şarkıları stadyumda çalındı.

51 yaşındaki sanatçı, 26 Eylül 2025 tarihinde yaşamını yitirmişti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
