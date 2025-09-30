Beşiktaş, Güllü'yü unutmadı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında, Süper Lig'e 16 sezon sonra yükselen Kocaelispor ile Tüpraş Stadyumu'nda karşılaştı.
Karşılaşma öncesinde, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta sanatçı Güllü'nün şarkıları stadyumda çalındı.
51 yaşındaki sanatçı, 26 Eylül 2025 tarihinde yaşamını yitirmişti.
