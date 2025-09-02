Beşiktaş gözünü Real Madrid'in genç yıldızına dikti

Teknik direktör Sergen Yalçın'ı göreve getiren Beşiktaş , gözünü transfer çalışmalarına çevirdi.

Siyah-beyazlılar, özellikle savunma hattındaki eksikliği kapatmak için harekete geçti.

Transfer dönemi 12 Eylül'de sona erecekken, Beşiktaş yönetimi bu süreci iyi değerlendirip kadroya "güçlü ve hızlı" bir stoper takviyesi yapmak istiyor. Yeni teknik heyetin raporu doğrultusunda Gabriel Paulista, Tiago Djalo, Udokhai, Necip Uysal, Talha Sanuç ve Emirhan Topçu'nun bulunduğu mevcut stoper rotasyonuna bir takviye şart görüldü.

GÜNDEMDE RAUL ASENCİO VAR

İspanyol basınından AS'ın haberine göre Beşiktaş, transfer listesinin ilk sırasına Real Madrid'in genç stoperi Raul Asencio'yu aldı. 20 yaşındaki savunma oyuncusunun bu sezon kiralık olarak kadroya katılması için siyah-beyazlıların Real Madrid ile temasa geçtiği belirtildi.

Beşiktaş'ın, genç İspanyol oyuncuyu transfer etmek isteyen tek kulüp konumunda olduğu ve bu transfer için ısrarcı davrandığı öne sürüldü.