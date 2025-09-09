09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Beşiktaş, FIFA'nın kararını bekliyor: Laporte!

Beşiktaş, Aymeric Laporte'un transferi için FIFA'nın oyuncunun Athletic Bilbao'ya transferi konusundaki kararını bekliyor.

Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, FIFA'nın kararını bekliyor: Laporte!
Beşiktaş'ta savunmaya takviye hedefiyle temasta olunan Aymeric Laporte için kritik saatler başladı.

Avrupa'da transferin kapandığı son gün evraklarında yaşanan sorun nedeniyle Bilbao'ya gidemeyen tecrübeli oyuncu için İspanyol kulübü FIFA'ya itirazda bulunmuştu.

FIFA, Athletic Bilbao'nun gerekli bilgileri göndermesinin ardından bugün ya da yarın Laporte dosyasını inceleyip karar verecek.


İspanyol basınına göre; daha önce yaşanan olaylar, özellikle Al Nassr tarafından yapılanlar göz önüne alındığında, durumun değişeceği konusunda bir umut vermiyor.

BEŞİKTAŞ, KARARI BEKLİYOR

İtirazın olumsuz sonuçlanması durumunda Beşiktaş'ın önü tamamen açılacak. Laporte'nin takımdan ayrılması beklenirken, Beşiktaş yaklaşık 13 milyon Euro olan maaşının büyük bölümünü Al Nassr'ın karşılaması halinde tecrübeli stoperi takıma katmak istiyor. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
