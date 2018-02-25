Beşiktaş, Fenerbahçe'nin derbi serisine son verdi

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de derbilerdeki 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'a Vodafone Park'ta 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, son yıllardaki derbi üstünlüğünü koruyamadı.
Bu maça kadar ligdeki son derbi yenilgisini Beşiktaş karşısında 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2'yle alan Fenerbahçe, daha sonraki 9 derbide 4 galibiyet, 5 beraberlik yaşamıştı.
- Beşiktaş'a 5 maç sonra yenildi
Fenerbahçe, Beşiktaş'a 5 maç sonra kaybetti.
Rakibine 27 Eylül 2015'te Süper Lig'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçta 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş'la ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta karşılaşmış ve 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etmişti.
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Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'a Vodafone Park'ta 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, son yıllardaki derbi üstünlüğünü koruyamadı.
Bu maça kadar ligdeki son derbi yenilgisini Beşiktaş karşısında 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2'yle alan Fenerbahçe, daha sonraki 9 derbide 4 galibiyet, 5 beraberlik yaşamıştı.
- Beşiktaş'a 5 maç sonra yenildi
Fenerbahçe, Beşiktaş'a 5 maç sonra kaybetti.
Rakibine 27 Eylül 2015'te Süper Lig'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçta 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş'la ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta karşılaşmış ve 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etmişti.
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