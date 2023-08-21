Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve A.Demirspor maçları ertelenebilir!

Türkiye'nin ülke puanına çok ihtiyaç duyduğu dönemde TFF, Sporx'in haberinin ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Adana Demirspor'un lig maçlarını ertelemeyi gündemine aldı. Erteleme için 4 takımdan gelecek yanıt bekleniyor.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve A.Demirspor maçları ertelenebilir!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ağustos 2023 22:02
Son güncelleme 21 Ağustos 2023 22:06
Sporx yazdı, Süper Lig'in kaderi değişiyor! Fenerbahçe'nin Twente ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu eleme maçları öncesinde Hollanda Futbol Federasyonu'nun ligde eleme maçı oynayan takımların maçlarını ertelemesini Sporx duyurdu, Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti.

TFF, KULÜPLERLE GÖRÜŞTÜ!

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa'da oynayacak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçlarını ertelemeyi düşünüyor. Federasyon, kulüplere danıştı onlardan gelecek yanıta göre son karar verilecek.

Konuyla ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, "TFF sanırım maçları erteliyor. Twente maçından sonra bir şey oldu sanırım. İnşallah bu söylentiler doğru çıkar ve ertelerler lig maçlarını." dedi.

Erman Toroğlu ise, "Bazı yerlerde dedikodular çıkıyor, ne derece doğru bilmiyorum ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz. 3-4 yerden duydum. Avrupa'da oynayacak takımların maçlarının tehir edileceği konuşuluyor, Hollanda ve Belçika'daki gibi." yorumunda bulundu.

TFF'nin erteleme kararı alması durumunda, hafta sonu oynanması gereken İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - Başakşehir ve Adana Demirspor - Beşiktaş maçları ileri bir tarihe ertelenecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery