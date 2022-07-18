Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı bitirdi

Beşiktaş, yeni sezon öncesi savunmasını Emrecan Uzunhan ile güçlendirmeye hazırlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, genç stoper için anlaşma sağladı. 21 yaşındaki futbolcunun, İspanya kampında takıma katılması bekleniyor.
Beşiktaş'ın bu transfer için 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve Emrecan ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Siyah-beyazlılar, ayrıca Emrecan'ın sonraki satışında kardan yüzde 50 payı İstanbulspor'a verecek.
"YOLUN AÇIK OLSUN"
Öte yandan İstanbulspor'un Asbaşkanı Ömer Saral, Emrecan Uzunhan ile birlikte fotoğrafını paylaştı ve, "Yolun açık olsun evlat…" ifadelerine yer verdi.
TRT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, genç stoper için anlaşma sağladı. 21 yaşındaki futbolcunun, İspanya kampında takıma katılması bekleniyor.
Beşiktaş'ın bu transfer için 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve Emrecan ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Siyah-beyazlılar, ayrıca Emrecan'ın sonraki satışında kardan yüzde 50 payı İstanbulspor'a verecek.
"YOLUN AÇIK OLSUN"
Öte yandan İstanbulspor'un Asbaşkanı Ömer Saral, Emrecan Uzunhan ile birlikte fotoğrafını paylaştı ve, "Yolun açık olsun evlat…" ifadelerine yer verdi.
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