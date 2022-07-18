Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı bitirdi

"YOLUN AÇIK OLSUN"

Beşiktaş, yeni sezon öncesi savunmasını Emrecan Uzunhan ile güçlendirmeye hazırlanıyor.TRT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, genç stoper için anlaşma sağladı. 21 yaşındaki futbolcunun, İspanya kampında takıma katılması bekleniyor.Beşiktaş'ın bu transfer için 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve Emrecan ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Siyah-beyazlılar, ayrıca Emrecan'ın sonraki satışında kardan yüzde 50 payı İstanbulspor'a verecek.Öte yandan İstanbulspor'un Asbaşkanı Ömer Saral, Emrecan Uzunhan ile birlikte fotoğrafını paylaştı ve,ifadelerine yer verdi.