Beşiktaş Ceylan, Bahar Toksoy Guidetti'yi kadrosuna kattı

Gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş Ceylan, Bahar Toksoy Guidetti'yi renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Ceylan, Bahar Toksoy Guidetti'yi kadrosuna kattı
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25 Mayıs 2023 20:49
Son güncelleme 25 Mayıs 2023 20:52
Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Bahar Toksoy Guidetti ile bir sezonluk anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bahar Toksoy Guidetti'ye şanlı formamızla sonsuz başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kariyerinde Karşıyaka, Yeşilyurt, VakıfBank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe formalarını giyen 35 yaşındaki oyuncu, son olarak Türk Hava Yolları'nın formasını terletmişti.

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