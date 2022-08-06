Beşiktaş Basketbol, yeni transferi açıkladı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 28 yaşındaki forvet Burak Can Yıldızlı'yı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Pınar Karşıyaka'da forma giyen 2,04 metre boyundaki Burak Can Yıldızlı'nın kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi.
Basketbola Anadolu Efes altyapısında başlayan Burak Can, 2010-2015 yılları arasında Pertevniyal forması giydikten sonra 2015-2018'de Büyükçekmece Basketbol'da oynadı. 2018-2019 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan tecrübeli oyuncu, 2020-2021 sezonunda ise Bahçeşehir Koleji kadrosuna dahil oldu.
Burak Can, geçen sezon Pınar Karşıyaka formasıyla 26 lig maçında 3,8 sayı ve 3,1 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Pınar Karşıyaka'da forma giyen 2,04 metre boyundaki Burak Can Yıldızlı'nın kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi.
Basketbola Anadolu Efes altyapısında başlayan Burak Can, 2010-2015 yılları arasında Pertevniyal forması giydikten sonra 2015-2018'de Büyükçekmece Basketbol'da oynadı. 2018-2019 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan tecrübeli oyuncu, 2020-2021 sezonunda ise Bahçeşehir Koleji kadrosuna dahil oldu.
Burak Can, geçen sezon Pınar Karşıyaka formasıyla 26 lig maçında 3,8 sayı ve 3,1 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
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