Beşiktaş, Alex Teixeira'dan vazgeçmiyor

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Alex Teixeira'nın transferi için girişimlerini sürdürüyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Alex Teixeira'dan vazgeçmiyor
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08 Temmuz 2021 12:34
Uzak Doğu ekiplerinden Jiangsu FC'yle sözleşmesinin sona ermesinin ardından Kara Kartal'ın radarına giren Alex Teixeira'yla temaslar son hızıyla devam ediyor. Beşiktaş Yönetimi'nin kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Brezilyalı 10 numaranın imza parası konusundaki ısrarcı tutumu kırılmaya çalışılıyor.

31 yaşındaki Sambacı'ya bonuslarla beraber 2 yıl için 2.5 milyon Euro teklif eden ve bu konuda anlaşma sağlayan yönetim, oyuncunun 2 milyon Euro'luk imza parası talebini ara formüllerle çözüp sonrasında Teixeira'ya Siyah-Beyazlı formayı giydirmeyi planlıyor.

'Gelmeyi çok istiyor'

Teixeira'yla birlikte Brezilya'da tatil yapan Josef de Souza, İstanbul'a dönmesinin ve 8 günlük zorunlu karantinaya girmesinin ardından Siyah-Beyazlı yönetimle Teixeira konusunda konuşmuştu. Tecrübeli ön libero, "Brezilya tatilim boyunca Alex'le uzun zaman geçirdik. Ona saatlerce Beşiktaş'ı anlattım. Buraya gelmeyi çok istiyor. Ailesi de şimdiden İstanbul'a gelmeye hazır" ifadelerini kullanmıştı.


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