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Beşiktaş'a transferde engel: Flamengo!

Beşiktaş, Emerson Royal transferi için Milan ile anlaşma sağladı. Bu gelişmenin ardından Emerson Royal için Brezilya'dan Flamengo da devreye girdi. Flamengo, Emerson'un Beşiktaş'a transferini engellemeye çalışıyor.

calendar 23 Temmuz 2025 22:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a transferde engel: Flamengo!
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Beşiktaş, gerçekleşmeyen Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters transferlerinin ardından sağ bek için rotasını Milan'dan Emerson Royal'e çevirdi.

Beşiktaş, Emerson Royal için Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Siyah-beyazlılar, Emerson Royal transferi için Milan ile yaptığı görüşmede İtalyan ekibi ile sözlü anlaşma sağladı.

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcunun transferi için Milan'la satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların yaptığı anlaşmaya göre Emerson Royal'in satın alma opsiyonu 10 milyon euro olacak.


FLAMENGO'DAN FLAŞ HAMLE

Romano'nun haberine göre, Beşiktaş'ın Emerson Royal için Milan ile söz kesmesinin ardından 26 yaşındaki futbolcu için Brezilya'dan Flamengo devreye girdi.

Emerson Royal'i kadrosuna kadrosuna katmak isteyen Flamengo, Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş'a transferini engellemeye çalışıyor.

Flamengo'nun bu hamlesinin ardından Milan ve 26 yaşındaki futbolcunun vereceği karar merakla beklenmeye başladı.

SEZON PERFORMANSI

Emerson Royal, geçen sezon Milan'da 26 maçta süre bulmuştu.

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