Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, en az üç bölgeye takviye yapmayı planlarken, öncelikli hedefler arasında bir kanat oyuncusu, sol bek ve santrfor bulunuyor.



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Masuaku'nun yükselen formu yönetimi düşündürse de Beşiktaş, alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda sezon başında da gündeme gelen Nicolas Tagliafico, yeniden transfer listesine alındı.





OLUMLU SİNYAL





Lyon ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki Arjantinli sol bek, Beşiktaş'ın ilgisine olumlu yaklaştı.



Arjantin medyasından TyC Sports'a konuşan deneyimli futbolcu, kariyer planlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tagliafico, "Mümkün olduğunca uzun süre üst düzey oyunculara karşı ve şampiyonluk mücadelesi veren takımlarda oynamak istiyorum. Şu an için Arjantin'e dönmeyi düşünmüyorum. Avrupa'da kariyerime devam etmek ve süre alabileceğim bir takımda forma giymek istiyorum" ifadelerini kullandı.





Bu açıklamalar, Beşiktaş'ın transferde elini güçlendirirken, siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde somut adımlar atması bekleniyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Lyon formasıyla 21 maça çıkan Arjantinli, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



