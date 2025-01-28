Beşiktaş'a Necip Uysal'dan müjde!

Beşiktaş'a Necip Uysal'dan sevindiren haber geldi.
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Necip Uysal, antrenmanda koşulara başladı.
NE OLMUŞTU?
Beşiktaş efsanelerinden Necip Uysal, idmanda sol dizinden sakatlanmıştı. Yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen 34 yaşındaki oyuncunun en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Necip Uysal, antrenmanda koşulara başladı.
NE OLMUŞTU?
Beşiktaş efsanelerinden Necip Uysal, idmanda sol dizinden sakatlanmıştı. Yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen 34 yaşındaki oyuncunun en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.